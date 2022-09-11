مبدعون من لبنان الى العالم بحفل ضخم في كازينو لبنان!

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ليلة ابداع وامل بعنوان

Dream, Believe to Achieve

اضاءت عتمة اللبنانيين ليل الجمعة في كازينو لبنان بحفل ضخم من تنظيم الاعلاميتين جويل بويونس ودنيا الحاج تخلله تكريم لنخبة من الشخصيات التي نجحت باعلاء اسم لبنان بعز الازمة التي تعصف بالبلاد.

وقد شمل التكريم محتلف القطاعات في مقدمهم الرياضة مع تكريم منتخب لبنان لكرة السلة والاتحاد اللبناني لكرة السلة بشخص رئيسه اكرم الحلبي كما حازت السياحة على حصة الاسد مع تكريم كل من رئيس بلدية كرخا الجزينية جان نخلة

وبلدة بكاسين بشخص رئيس بلديتها حبيب فارس والاعضاء اضافة الى جمعية Live love Lebanon

وكانت لفتة لفرقة ميّاس التي ابدعت عالميا بعدما تعذرت مشاركتها بالحفل نظرا لتواجدها بالخارج.

وحاز القطاع الطبي على حصة وازنة مع تكريم الممرضة باميلا زينون التي انقذت الاطفال الثلاثة في مستشفى الروم يوم انفجار الرابع من اب كما الدكتور الشاب ابن طرابلس عدنان البكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة Relyfe

و الذي اتى خصيصا من باريس للمشاركة بالحفل اضافة الى الدكتور في طب الاسنان وجراحة الفم اديب النوار.

وكان للكتابة والثقافة جزءا اساسيا في الحفل مع تكريم الكاتب الدكتور الكسندر نجار.

كما اضاء الحفل على شخصيات مصرفية ابدعت من لبنان الى العالم وفي مقدمها امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ونائب الرئيس التنفيذي لبلوم بنك السيدة جوسلين شهوان.

وقد شهدت الليلة التكريمية على اضاءة على قطاع المحروقات مع تكريم المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IPT

الاستاذ ميشال عيسى,

وفيما حاز قطاع صناعة المشروبات على درع تكريمية تسلمها صاحب شركة غوبال منير ابي عاصي ، فقد كان للفن حصة مع تكريم الفنان الشاب هادي ضو الذي احيا السهرة.

وقد حلّ رجل الاعمال الاستاذ شارل ابراهيم حنا ، ابن كرخا، ضيف شرف في هذه الليلة التكريمية بعدما اصرّ على ان يعطي الحق لاصحابه مع تكريم رئيس بلدية كرخا جان نحلة .

كما شهد الحفل على حضور سياسي واعلامي رفيع المستوى اذ حضره كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا كما ممثلة رئيس التيار الوطني الحر النائب ندى بستاني وممثل رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ وكل من النواب فريد الخازن وسيمون ابي رميا ورازي الحاج، كما حضر عدد من الوزراء في مقدمهم وزير السياحة وليد نصار ووزير الطاقة وليد فياض اضافة الى حشد من الاعلاميين.