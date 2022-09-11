قوى الأمن توقفه وتحدّد هويّته في أقل من 3 ساعات!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بتاريخ 23-8-2022، ادّعى أحد الأشخاص لدى مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم الدّخول الى منزله بواسطة الكسر والخلع وسرقة مبلغ مالي ومسدّس حربي من داخل خزنة".



وأضاف, "بالتّاريخ ذاته، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في خلال أقل من 3 ساعات، ويدعى: أ. ن. (مواليد عام 1998، لبناني)".



وتابع,"ضُبط بحوزته المبلغ المسروق وهو عبارة عن 2527 دولاراً اميركيًا، مسدس حربي مع ممشطين و48 طلقة صالحة للاستعمال عائدة له".

ووفق البلاغ, "سُلِّم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".