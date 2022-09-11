عمليات دهم في طرابلس وهذا ما تم ضبطه!

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه, "بتاريخ 10 / 9 / 2022 نفذت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقة الأسواق القديمة-طرابلس في سياق ملاحقة المتورطين بإطلاق النار الذي وقع بتاريخ 9 / 9 / 2022 في منطقة التل".



وأضاف, "أوقِف خلال عمليات الدهم المواطن (ب. ح.) للاشتباه بتورطه في إطلاق النار، وضُبطت بحوزته بندقيتان حربيتان نوع كلاشنكوف و3 رمانات يدوية وكمية من الذخيرة".



ووفق البيان, "سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".