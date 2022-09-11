رحيل شاعر لبناني كبير بعد صراع مع المرض

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رحل الشاعر اللبناني الكبير محمد علي شمس الدين اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عامًا.

يُعدّ الراحل من طليعة "شعراء الجنوب"، وهي التسمية التي أطلقت على مجموعة من الشعراء اللبنانيين الذين نُشرت قصائدهم الأولى مطلع السبعينيات، وجميعهم ينتمون إلى قرى الجنوب اللبناني، وعبّروا عن همومها ومواجهتها العدوان الإسرائيلي آنذاك.

ونعته ابنته الشاعرة رباب شمس الدين، عبر صفحتها بالفيس بوك، معلنة رحيله "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة شاعر وأديب لبنان و جبل عامل فقيدنا المقاوم الدكتور محمد علي علي شمس الدين (ابو علي). ويوارى الفقيد الكبير في الثرى، عند الرابعة من عصر اليوم الأحد الواقع فيه ١١ أيلول ٢٠٢٢ الساعه الرابعة عصرا في جبانة بلدة عربصاليم. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

درس شمس الدين في بيروت وحاز إجازة الحقوق من "الجامعة اللبنانية" عام 1963 كما حاز على دكتوراه دولة في التاريخ.