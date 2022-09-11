عناوين الصحف ليوم الأحد 11 أيلول 2022

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النهار: التحركات الرئاسيّة تنطلق بين "التغييريّين" والكتل النيابيّة



الديار: هوكشتاين ابلغ لبنان : قطعنا مسافة كبيرة الى الاتفاق واسعى لانجازه قبل اواخر ايلول

جلسة الموازنة تفتح الباب للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية





الأنباء الكويتية: الموفد الأميركي طرح مبادلة نقاط البحر بالبر واللواء إبراهيم ينفي ويعتبر الطروحات من أسرار الدولة.. وجعجع: «القوات» لا تريد فراغاً وإذا انتخبت رئيساً يتغير المشهد!



الشرق الأوسط: تهويل عون بحكومة بديلة خطوة في المجهول بلا مفاعيل سياسية

الوطن السورية: حملة افتراضية لهجرة جماعية باتجاه أوروبا لأكثر من ٦٠ ألف سوري هرباً من العنصرية في تركيا … عشرات العائلات تعبر إلى مناطق الدولة والعائدون: لم نتعرض لأي مساءلة وحصلنا على كل التسهيلات