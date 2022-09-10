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ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة قريبة

10
SEPTEMBER
2022
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV المسائية:

ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة قريبة على مستوى الملفات الداخلية اللبنانية، او تلك المؤثرة مباشرة في وضع لبنان.
ففي الداخل، الانطباع السائد بأن الشغور حتمي في سدة الرئاسة الأولى. أما الحكومة المنتظرة، فلا تزال تنتظر عودة رئيس الحكومة المكلف وداعميه إلى صواب الميثاق والدستور والمعايير الموحدة، التي تشكل المدخلَ الوحيد لأي تأليف. وبالنسبة إلى الشؤون الاقتصادية والمالية والحياتية، فحدِّث ولا حرج، ذلك أن الترقيع ينتقل من قطاع إلى قطاع، من الكهرباء إلى الاتصالات والإنترنت، مروراً برواتب القطاع العام وغيرها، فيما الموازنة التي يناقشها المجلس النيابي في هيئته العامة خلال ايام لا تعدو كونَها خياراً بين السيء والأسوأ.
أما في الخارج، فيبدو أن التفاؤل الكبير الذي أحاط باحتمال إنجاز الاتفاق النووي الجديد قد تبدد، ولو إلى حين، حيث لفت اليوم تشكيك أوروبي ثلاثي حيال مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق، إذا أشارت كلٌّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إلى ان مطالب طهران الأخيرة تثير شكوكاً جدية.

ويبقى أخيراً ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. فغداة زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للبنان، أخذت الشائعات مداها، على وقع تحليلات لا تعبِّر عن الوقائع التي لا يدركُها إلا المعنيين مباشرة بالعملية التفاوضية، والذين يلتزمون التكتم حول التفاصيل حرصاً على نجاح العملية، بعيداً من أي مزايدات، ومنها اليوم تكرار نواب ما يسمى قوى التغيير أو مجموعة ال13، الاشارة الى ضرورة توقيع المرسوم الخاص بالخط 29، محاولين بذلك، عن جهل على الأرجح، سحب ورقة تفاوضية قوية في يد لبنان. أما الأبرز اليوم على الخط النفطي والغازي، فإشارة النائب جبران باسيل خلال إطلاق مشروع ترميم سوق دوما بحضور السفير القطري لدى لبنان، إلى أننا مقبلون على مرحلة سنرى فيها دورا ايجابيا لقطر بخبراتها وقدراتها العمرانية والنفطية والغازية لأن لبنان يجب ان يستفيد من ثرواته الكثيرة.

 

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