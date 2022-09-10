الهبر ينفي ما يتم تناقله عبر شبكات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي

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نفى مدير عام شركة "ستاتستكس ليبانون" وناشر "ليبانون فايلز" ربيع الهبر ما يتم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي والـ"واتسآب" عن قوله عن حرب قادمة وعدم فتح المدارس كما لم يتطرق الهبر الى اية تحضيرات عسكرية من قبل اي طرف، نافياً نفياً قاطعاً تحديده اي سعر لصرف الدولار، واضعاً ما يتم ارساله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خانة حرب الشائعات داعياً الجميع الى مشاهدة الحلقة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كما يحتفظ الهبر بحقه بالادعاء على كل من يحرّف ما ادلى به او يختلق تصاريح اخرى لم يدلي بها، وهي من خارج اطار حديثه.