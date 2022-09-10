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دل كول التقى في إيطاليا كورال مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري

10
SEPTEMBER
2022
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التقى قائد اليونيفيل السابق الجنرال ستيفانو دل كول "كورال مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري" في روما، وذلك خلال وجود الكورال في إيطاليا، لإحياء رسيتالات غنائية، منها مع فرقة من موسيقى الجيش الإيطالي في مدينة Sansepolcro وأخرى مع اوركسترا الأكاديمية in arte في فورلي.

وأعرب الجنرال دل كول عن فرحته بلقاء الوفد اللبناني المؤلف من اولاد شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي وعدد من الأمهات في إيطاليا بعد لقائه بهم مرات عدة في لبنان، منوها بأداء الكورال، وتمنى عليهم أن "يثابروا على الدراسة لأنهم مستقبل لبنان".

كما نوه ب "جهود مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري في العمل على تنمية قدرات أبناء الشهداء ومساعدتهم على السير قدما، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

بدورها شكرت رئيسة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري ليا العاقوري للجنرال دل كول اهتمامه ودعمه الدائم لأبناء الشهداء، "وفاء لأبائهم الأبطال وتقديرا منه لموهبتهم"

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