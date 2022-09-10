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عطاالله: نحذّر من المشاريع التي تتحايل لإبقاء النازحين عبر جمعيات من المجتمع المدني، وسنواجهها حتى النهاية

10
SEPTEMBER
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الاتي:
عطفاً على بياننا الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٤ والذي أكدنا فيه رفضنا للتحايل الدولي على لبنان من أجل إبقاء النازحين السوريين فيه تحت أي ذريعة او سبب،
تُطالعنا بين الحين والآخر جمعيات مجتمع مدني ممولة من الخارج تطرح عناوين ومشاريع مبطّنة تهدف بشكل واضح الى دمج النازحين في المجتمعات المضيفة وآخرها ما يتم التداول فيه عن قيام جمعية G I Z بالتسويق لمشروع تهجير اللبنانيين من قراهم وتوطين النازحين فيها بدلاً منهم تحت مسمى " التعايش السلمي في المجتمعات المضيفة للاجئين " وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة في كل بلدة مشارِكَة تضم ممثلين عن البلدية، ممثلين عن المجتمع المضيف، وممثلين عن المجتمع اللاجىء في مقابل تقديم مغريات مالية أو إنمائية...
لذلك يهمنا التأكيد مجدداً على ما يلي :
- نجدد رفضنا لأي شكل من أشكال التحايل الدولي على لبنان من أجل إبقاء أو دمج النازحين واللاجئين فيه تحت أي ذريعة أو سبب.
- نؤكد أن المشاريع المموهة والمُبطّنة لا تنطلي علينا ولن نسمح بتمريرها بأي شكل كان، لأن الهدف منها هو القضاء على هويتنا اللبنانية وهذا ما سنواجهه حتى النهاية.
- نحذّر البلديات التي يتم التواصل معها ومحاولة إيهامها بفائدة ما، مالية كانت أم إنمائية، من الوقوع في فخّ هذه الجمعيات التي تُبَدّي المصلحة الخارجية على مصالحنا الوطنية والوجودية.
- ندعو اللبنانيين الذين يعملون في الجمعيات الممولة من الخارج الى الإنتباه لما يُحاك ضدّ وطنهم وأن يتنبهوا لكي لا يكونوا أحصنة طروادة للخارج في الداخل اللبناني.
وأخيراً وليس آخراً نحذّر من عدم أخذ هذا الأمر بالجدية المطلوبة لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يُحاك ضد كورتنا وضد وطننا لبنان... وللبحث صلة.

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