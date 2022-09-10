إطلاق سوق "يا عيني ع البلدي" في حديقة جبيل

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رعت بلديّة جبيل-بيبلوس، إطلاق سوق "يا عيني ع البلدي"، بالشراكة مع جمعية "شباب الرجاء" وجمعية "فينيسيا للقديس شربل البولندية" وجمعية "الإنماء الشامل" و"المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين"، والممول من تعاونية التنمية التابعة لوزارة الخارجية للجمهورية البولندية.

افتتحت السوق في الحديقة العامة بجبيل، في حضور رئيس البلدية وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، راعي الأبرشية المطران ميشال عون وممثلي المؤسّسات المشاركة ومدعوين ومهتمين.

وكانت جولة للحاضرين اطلعوا خلالها على المنتجات المعروضة من مأكولات ومونة بلدية وأشغال حرفية ومنتجات زراعية. وتخلّلت اليوم نشاطات ترفيهية وثقافية وألعاب ورياضة على وقع محطات فنية وموسيقية وغنائية.