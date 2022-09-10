“نكتة اليوم”.. هكذا علّقت ورد الخال على قرار ميقاتي

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علّقت الممثلة اللبنانية ورد الخال على قرار الحكومة اللبنانية، بالحداد ثلاثة أيام، حزنًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقالت في صورة نشرتها على خاصية الستوري، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “نكتة اليوم، دولة لبنان تعلن الحداد 3 أيام حزناً ع وفاة ملكة بريطانيا، الله يرحمها أكيد، بس شعب لبنان كلَو مات وعم يموت الف موتة كل يوم بسببكن، هيدا غير عظماء بلدنا اللي راحوا وما شفنا ولا شعرة انهزت من شعراتكن ع مر السنين”.

واستخدمت هاشتاغ “سكيزوفرينيا، مضيفة رمز تعبيري علم لبنان.

لتعود وتنشر صورة لها بعد ساعات قليلة من تعليقها، وتكتب: “الانفصام دارج هالإيام، بالسياسة بالفن بالاعلام… مجرد استفهام يقابله عدم اهتمام”.