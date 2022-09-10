كتل هوائية حارة نسبياً.. طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان تؤثر كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الاحد. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً ( فوق معدلاتها الموسمية) وانخفاض نسبة الرطوبة . لذا نحذّر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما ننصح بعدم التعرض المباشر الطويل لأشعة الشمس فترة الظهيرة .

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية .

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.