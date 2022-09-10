ميقاتي لا يعلم شيئاً

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أثبتت الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي آموس هوكستين، مدى جهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بملف الترسيم. ومع أن الإتفاق الإطار يفصل بين الترسيم البري كما الترسيم البحري، وإنما يشترط إنهاء الترسيم البحري، للمباشرة بحلّ النقاط الـ 13 المختلف عليها مع اسرائيل، إستغرب الحاضرون توجيه ميقاتي سؤالاً إلى هوكستين حول نقطة B1 عند رأس الناقورة، والسبيل إلى حلّ الخلاف حولها!

ووفق وسائل اعلام، فقد أثار هذا الأمر إستهجان الحاضرين وفتح بازاراً لمصلحة الجانب الإسرائيلي، الذي سبق وأن طرح المسألة إعلامياً، وأثبت أن رئيس الحكومة يفتقد إلى المعلومات حيال الترسيم، من بينها أن الحدود البرية قد أُنجز ترسيمها منذ زمن بعيد.