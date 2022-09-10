لا حرب جنوباً في ايلول

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ترك كلام مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم ارتياحا في الوسط السياسي والشعبي من عدم نشوب حرب بين المقاومة والعدو الاسرائيلي بقوله ان الوضع الامني بخير في دردشة مع الاعلاميين ما يؤكد ان الامور ذاهبة نحو التهدئة وليس التصعيد العسكري في شهر ايلول.

من جانبها، كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان قرار الامم المتحدة الاخير باعطاء حرية التحرك لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان دون مؤازرة الجيش لها هو مطلب اسرائيلي حيث في بدء الامر عندما اتت هذه القوات كان اهالي قرى الجنوب يتصدون لها ويعتبرون تحركاتها استفزازية ولذلك استنجدت قوات اليونيفيل بالجيش اللبناني ليرافقها في جولاتها في القرى تجنبا لاي صدام مع الاهالي.

واليوم ستعود المواجهة بين الاهالي وبين قوات اليونيفيل في اي تحرك تقوم به ولذلك القرار الاخير للامم المتحدة لن يكون عمليا ولن ينفذ بل سيدعو اليونيفيل الجيش مرة جديدة ليرافقه في تحركاته لعدم استفزاز اهالي القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية.