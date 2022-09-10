هذا ما حصل خلال اجتماع الرئيس عون وهوكشتاين..

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كتبت نور نعمة في الديار:

أشارت مصادر مقربة من قصر بعبدا للديار الى انه خلال الاجتماع الذي حصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوسيط الاميركي آموس هوكشتاين تم عرض نتائج الاتصالات التي قام بها مع الجانب الاسرائيلي في ضوء الملاحظات التي استمع لها في اخر زيارة له في لبنان. كما عرض الاتصالات التي قام بها مع المسؤولين في شركة توتال ومع الجانب الفرنسي.

واضافت المصادر انه بالنسبة للمفاوضات، لا يزال لبنان موقفه واضح وهو التمسك بخط 23 وحقل قانا وعليه قال هوكشتاين بان لبنان سيكون له ما يريد في ملف ترسيم الحدود البحرية علما ان هناك بعض النقاط الذي يريد ان يستوضحها بهدف التوصل الى صورة شاملة في ما يتعلق بوضع حقل قانا الذي سيحصل عليه لبنان كاملا وبالاتفاق الذي سيبرم مع العدو الاسرائيلي بشكل غير مباشر عبر الولايات المتحدة.

ولفتت المصادر الى ان هوكشتاين اعطى اجواء ايجابية قائلا انه اذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة المتعلقة بخط 23 عندها سيوقع الاتفاق خلال فترة وجيزة. اضف على ذلك، اعرب الوسيط الاميركي عن ارتياحه ازاء حصيلة الاجتماعات التي عقدت مع شركة توتال التي ستباشر في التنقيب في الحقول اللبنانية فور الوصول الى اتفاق في ملف الترسيم البحري. الى جانب ذلك، كشفت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان هوكشتاين رأى انه من الضروري ابرام اتفاق في ترسيم الحدود البحرية وهنا استمع الجانب اللبناني الى ملاحظات الوسيط الاميركي والافكار التي طرحها حيث قال الرئيس عون انه سيتم درس هذه الملاحظات ليتخذ لبنان الرسمي لاحقا موقفا موحدا حيال هذا الموضوع.