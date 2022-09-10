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عناوين الصحف ليوم السبت 10 أيلول 2022

10
SEPTEMBER
2022
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الأخبار

ـ الموساد في دمشق: قصة الطبيب والضباط
ـ بدعة هوكشتين: ترسيم الخط الأزرق البحري أولاً!
ـ توقيف خلية لـ«داعش» في البقاع تدار من أميركا اللاتينية
ـ المملكة في الصندوق

البناء
ـ هوكشتاين يفاوض على شروط استثمار الحقول اللبنانيّة لتضييع الوقت… وبرّي للعودة إلى الناقورة
ـ المقاومة على جهوزيّتها… وقادة الكيان يتحدّثون عن عجز جيشهم عن مواجهتها في أيّ حرب
ـ حزب الله: تعديل مهام اليونيفيل غير شرعيّ ومناقض للقرار الأصليّ ويجعلها قوة احتلال

الجمهورية
ـ زيارة هوكشتاين: إبرة تفاؤل مخدرة!
ـ لعدم تخريب التحقيق
ـ هوكشتاين جاء بأسئلة تنسف أجوبة
ـ زيادة تعرفة الكهرباء وشيكة.. والتغذية 10 ساعات
ـ تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين

اللواء
ـ هوكشتاين «المتفائل» يطلب إجابات لبنانية قبل انتخابات الرئيس
ـ خطة أمنية لطرابلس بعد قتلى التفلّت.. واشتباك بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ
ـ الملك تشارلز يتعهد بالحفاظ على الدستور والتعددية
ـ تعزيزات روسية إلى خاركيف وخيرسون لوقف التقدم الأوكراني

الديار
ـ زيارة سريعة لهوكشتاين الى بيروت: ترسيم الحدود البحرية تحت العناية الاميركية
ـ نتائج إيجابية للاتصالات بين الوسيط الاميركي وتوتال لتنقيب نفط لبنان
ـ لا حرب في أيلول؟... وقرار إعطاء حرية التنقل لليونيفيل مطلب «اسرائيلي»

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