عناوين الصحف ليوم السبت 10 أيلول 2022

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الأخبار

ـ الموساد في دمشق: قصة الطبيب والضباط

ـ بدعة هوكشتين: ترسيم الخط الأزرق البحري أولاً!

ـ توقيف خلية لـ«داعش» في البقاع تدار من أميركا اللاتينية

ـ المملكة في الصندوق

البناء

ـ هوكشتاين يفاوض على شروط استثمار الحقول اللبنانيّة لتضييع الوقت… وبرّي للعودة إلى الناقورة

ـ المقاومة على جهوزيّتها… وقادة الكيان يتحدّثون عن عجز جيشهم عن مواجهتها في أيّ حرب

ـ حزب الله: تعديل مهام اليونيفيل غير شرعيّ ومناقض للقرار الأصليّ ويجعلها قوة احتلال

الجمهورية

ـ زيارة هوكشتاين: إبرة تفاؤل مخدرة!

ـ لعدم تخريب التحقيق

ـ هوكشتاين جاء بأسئلة تنسف أجوبة

ـ زيادة تعرفة الكهرباء وشيكة.. والتغذية 10 ساعات

ـ تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين

اللواء

ـ هوكشتاين «المتفائل» يطلب إجابات لبنانية قبل انتخابات الرئيس

ـ خطة أمنية لطرابلس بعد قتلى التفلّت.. واشتباك بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ

ـ الملك تشارلز يتعهد بالحفاظ على الدستور والتعددية

ـ تعزيزات روسية إلى خاركيف وخيرسون لوقف التقدم الأوكراني

الديار

ـ زيارة سريعة لهوكشتاين الى بيروت: ترسيم الحدود البحرية تحت العناية الاميركية

ـ نتائج إيجابية للاتصالات بين الوسيط الاميركي وتوتال لتنقيب نفط لبنان

ـ لا حرب في أيلول؟... وقرار إعطاء حرية التنقل لليونيفيل مطلب «اسرائيلي»