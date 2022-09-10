أسرار الصحف ليوم السبت 10 ايلول 2022

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البناء

قال مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود إن تفادي الوسيط الأميركي طرح تأجيل الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية الإسرائيلية والرئاسية اللبنانية لا يعني زواله عن الطاولة، لكن تقديمه عبر إطالة أمد التفاوض لاستهلاك المدة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول كأمر واقع.



قال مصدر حقوقيّ إن تعيين القاضي الرديف للمحقق العدلي سيسلك طريقه الإجرائي، لأن الاعتراضات سياسية وتفتقد إلى أي مرجعية قانونية وهي صيغة لها سوابق طالما أن صلاحيات القاضي الرديف تقع تحت سقف مسؤولية المحقق العدلي وتقبل إعادة النظر بها من قبله لاحقاً.

الجمهورية

ـ إعتبر أحد النواب الحزبيين أن الأحزاب الأساسية في طائفة معيّنة تشبه بعضها عندما يتعلق الأمر بالمصالح الطائفية مهما تباينت سياسياً.

ـ يجري البحث في إعادة إحياء مجلس إنماء في إحدى دوائر جبل لبنان بسبب القصور الإنمائي الكبير.

ـ تبودلت الإتهامات بعد اقتراح تعيين قاضٍ رديف حول الفكرة ومن قام بها خصوصاً بعد تداعياتها.

اللواء



لم يحدث أي افتراق في الموقف الرسمي من ترسيم الحدود والمفاجآت الجارية، على الرغم من عدم حصول اللقاء الرئاسي الثلاثي مع الوسيط الأميركي.



لم ترصد تحركات علنية لمرشحين باتجاه تيارات نافذة من 8 آذار، كما كان يحصل في مواسم الانتخابات الرئاسية السابقة.



اتخذت إجراءات احترازية لمنع العبث خلال مناقشة الموازنة ومشاريع القوانين الإصلاحية.