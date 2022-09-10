living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 10 ايلول 2022

10
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

قال مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود إن تفادي الوسيط الأميركي طرح تأجيل الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية الإسرائيلية والرئاسية اللبنانية لا يعني زواله عن الطاولة، لكن تقديمه عبر إطالة أمد التفاوض لاستهلاك المدة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول كأمر واقع.

قال مصدر حقوقيّ إن تعيين القاضي الرديف للمحقق العدلي سيسلك طريقه الإجرائي، لأن الاعتراضات سياسية وتفتقد إلى أي مرجعية قانونية وهي صيغة لها سوابق طالما أن صلاحيات القاضي الرديف تقع تحت سقف مسؤولية المحقق العدلي وتقبل إعادة النظر بها من قبله لاحقاً.

الجمهورية
ـ إعتبر أحد النواب الحزبيين أن الأحزاب الأساسية في طائفة معيّنة تشبه بعضها عندما يتعلق الأمر بالمصالح الطائفية مهما تباينت سياسياً.
ـ يجري البحث في إعادة إحياء مجلس إنماء في إحدى دوائر جبل لبنان بسبب القصور الإنمائي الكبير.
ـ تبودلت الإتهامات بعد اقتراح تعيين قاضٍ رديف حول الفكرة ومن قام بها خصوصاً بعد تداعياتها.

اللواء

لم يحدث أي افتراق في الموقف الرسمي من ترسيم الحدود والمفاجآت الجارية، على الرغم من عدم حصول اللقاء الرئاسي الثلاثي مع الوسيط الأميركي.

لم ترصد تحركات علنية لمرشحين باتجاه تيارات نافذة من 8 آذار، كما كان يحصل في مواسم الانتخابات الرئاسية السابقة.

اتخذت إجراءات احترازية لمنع العبث خلال مناقشة الموازنة ومشاريع القوانين الإصلاحية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout