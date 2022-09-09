حمية: أبواب الوزارة مفتوحة أمام "الهبات"

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أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام من يريد تقديم الهبات".



وأوضح في حديث لـ "إذاعة النور" أن "99 % ممن يشيعون اليوم عبر الإعلام أنهم يقدّمون هباتٍ، هم عمليًا لا يفعلون ذلك، لأن تقديم الهبات فعليًا يفترض أن يُقرن بتقديم طلباتٍ رسمية".



وأشار حمية الى أن "الخلل الأساسي في طرقات لبنان يعود منذ تأسيس البلد إلى خللٍ في الإنشاءات وتنظيمها ومكان وجودها".

وقال: "موضوع صيانة الطرقات نتابعه على كامل الأراضي اللبنانية "أوّلاً بأول" وفق الاعتمادات المتوفّرة".