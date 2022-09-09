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قائد الجيش لوفد رابطة قدامى القوات المسلحة: المرحلة تستدعي توحيد الجهود لما فيه مصلحة الضباط والعسكريين جميعا

9
SEPTEMBER
2022
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة. وعرض الوفد المشكلات التي يعاني منها أعضاء الرابطة والحاجات الضرورية بالنسبة إليهم.

من جهة أخرى، أثنى عون على "الجهود التي يقوم بها أعضاء الرابطة بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للضباط والعسكريين المتقاعدين، والمدافعين عن قضاياهم والساعين إلى تحصيل حقوقهم".

وأكد أن "قيادة الجيش تبذل أقصى طاقتها لمساندة الرابطة في مساعيها، تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الضباط والعسكريون المتقاعدون في معرض الخدمة"، مشددا على "أهمية مواصلة التنسيق بين الجيش والرابطة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي توحيد الجهود لما فيه مصلحة الضباط والعسكريين جميعًا، سواء المتقاعدون أو الذين هم في الخدمة الفعلية".

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