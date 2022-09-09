الحلبي اجتمع مع بعثة البنك الدولي... وتأكيد على متابعة التزاماتها تجاه التربية في لبنان

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اجتمع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان كريستوف كاريه، وجرى عرض الواقع التربوي بكل تفاصيله، مشيرا إلى "التوافق مع المعلمين للبدء بالتسجيل في المدارس الرسمية في الموعد المحدد، وبالتالي بدء العام الدراسي في الثاني من تشرين الأول بصورة تدريجية". وعبر عن "التزامات لبنان تجاه توفير التعليم الجيد للجميع".

كذلك عبرت بعثة البنك الدولي عن متابعة التزاماتها تجاه التربية في لبنان والعمل معا ومع المانحين من اجل خطة التمويل لهذه السنة.