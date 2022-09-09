هل تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي جاف وحار نسبياً يسيطر على لبنان بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تكون الرطوبة النسبية منخفضة. لذا يحذّر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الاحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الاثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 28 درجة، في الداخل من 18 إلى 38 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كم/س

- الانقشاع: جيّد إجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,16

- ساعة غروب الشمس: 18,54