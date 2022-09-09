living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

9
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي جاف وحار نسبياً يسيطر على لبنان بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء المقبل.

 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تكون الرطوبة النسبية منخفضة. لذا يحذّر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

 

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

 

الاحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

 

الاثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 28 درجة، في الداخل من 18 إلى 38 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كم/س

- الانقشاع: جيّد إجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,16

- ساعة غروب الشمس: 18,54

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout