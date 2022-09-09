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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 أيـلول 2022

9
SEPTEMBER
2022
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الأخبار

- "إسرائيل" غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في "كاريش": هوكشتاين يحمل "وديعة لابيد"

- ميقاتي يتراجع عن وعوده وموظفو "أوجيرو" إلى التصعيد

- إليزابيث الثانية تنطفئ... بريطانيا تفقد "صخرتها"

- "إسرائيل" في الضفة: مهمّة "إنقاذ" السلطة


البناء

- إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان... ويفتح باب ربط الترسيم بالفراغ

- فضيحة في تكاسل الديبلوماسية اللبنانيّة لتمرير تعديل مهام اليونيفيل

- رغم فرص التدخل الروسيّ ميقاتي يحرّك ملفي النازحين والهبة الايرانية... وترقب في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ

 

اللواء

- تبريد على الجبهات الرئاسية... وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها

- رسالة من ميقاتي لغوتيريس لإعادة النازحين... وهوكشتاين ينقل أجواء تريّث واستمرار

- الصراع السياسي والاقتصاد

 

الجمهورية

- بري: قلت لعون "إمشي حتى أمشي"

- من مار مخايل إلى مار مارون

- "رتق العالقة بين بعبدا وعين التينة يزداد صعوبة"

- وزير العدل: لم نقص بيطار.. وللمنتفضين: أخطأتم العنوان

- رحيل إليزابيث الثانية وتشارلز يخلفها

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