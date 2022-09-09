عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 أيـلول 2022

الأخبار
- "إسرائيل" غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في "كاريش": هوكشتاين يحمل "وديعة لابيد"
- ميقاتي يتراجع عن وعوده وموظفو "أوجيرو" إلى التصعيد
- إليزابيث الثانية تنطفئ... بريطانيا تفقد "صخرتها"
- "إسرائيل" في الضفة: مهمّة "إنقاذ" السلطة
البناء
- إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان... ويفتح باب ربط الترسيم بالفراغ
- فضيحة في تكاسل الديبلوماسية اللبنانيّة لتمرير تعديل مهام اليونيفيل
- رغم فرص التدخل الروسيّ ميقاتي يحرّك ملفي النازحين والهبة الايرانية... وترقب في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ
اللواء
- تبريد على الجبهات الرئاسية... وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها
- رسالة من ميقاتي لغوتيريس لإعادة النازحين... وهوكشتاين ينقل أجواء تريّث واستمرار
- الصراع السياسي والاقتصاد
الجمهورية
- بري: قلت لعون "إمشي حتى أمشي"
- من مار مخايل إلى مار مارون
- "رتق العالقة بين بعبدا وعين التينة يزداد صعوبة"
- وزير العدل: لم نقص بيطار.. وللمنتفضين: أخطأتم العنوان
- رحيل إليزابيث الثانية وتشارلز يخلفها