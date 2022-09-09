أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 أيـلول 2022

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البناء



يؤكد دبلوماسيّون روس أن لبنان لم يوجّه أي مراجعة دبلوماسيّة بملاحظات حول تعديل مهام اليونيفيل في جنوب لبنان لجهة منحها حق العمل بدون موافقة الجيش اللبناني، وأن الالتزام الروسيّ المبدئيّ بدعم أي دولة ذات سيادة بمطالبها تجاه مناقشة أوضاعها في مجلس الأمن يعني دعم أيّ مطلب لبناني.



قال مصدر على صلة بمفاوضات الترسيم إن تأجيل الاستخراج من حقل كاريش هو تأكيد على فعاليّة حضور المقاومة في خلفية المشهد التفاوضي، لكن تحديد نهاية تشرين الأول موعداً بديلاً يعني ربطاً ضمنياً لإنجاز الترسيم بنهاية ولاية رئيس الجمهورية وتأكيداً لخطة ربط الترسيم بالفراغ الرئاسيّ.



اللواء



تمارس دولة كبرى تجاه لبنان، في ما خصَّ إحياء نظام الكهرباء سياسة تتوزع بين التورية والتقيَّة.



يدور لغط قوي في عدد من المصارف حول مصير منصة صيرفة، على المستويات كافة، بعد إقرار الموازنة.



يحرص مسؤول كبير على إضفاء أجواء ودّ على علاقته بمرجع كبير، لا سيما في لقاءاته العلنية أو البعيدة عن الأضواء.

الجمهورية

يحضر حزب بارز لعقد خلوة داخلية حول الاستحقاق الرئاسي واستباقًا لها عمّم على كوادره عدم الإدلاء بأي مواقف داعمة لأي مرشح.

طرحت فكرة لقاء مرجع روحي مع القيادات المسيحية لوضعها في احتمالات ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.

يقول أحد المتابعين للملف الرئاسي أن بعض المطابخ يسرب أسماء مرشحين للرئاسة من أجل التغطية على سيناريو يجري الإعداد له لما بعد ٣١ تشرين الأول.