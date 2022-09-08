بوغدانوف التقى أبو زيد آملاً حل القضايا الصعبة على اساس توازن المصالح لمنع فراغ السلطة

A + A -

استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية د. أمل أبو زيد.

خلال المحادثات، جرى تبادل معمّق لوجهات النظر حول تطور الوضع في لبنان مع التركيز على الجهود للتغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد.

وقد أعرب الجانب الروسي عن أمله في أن يتابع القادة السياسيون اللبنانيون العمل معاً لحل القضايا الصعبة على الأجندة الوطنية على أساس احترام الدستور والحوار البناء وتوازن المصالح المشروعة من أجل منع فراغ السلطة وضمان الأداء الفعال لهيئات إدارة الدولة.