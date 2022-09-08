وزير يهاجم ميقاتي: "آخر همه" عودة النازحين!

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اشارت وسائل اعلام بعد أن وّجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن عودة النازحين السوريين، انّ وزير المهجرين عصام شرف الدين اعتبر أن "بعد العرقلة التي استمرت لشهور بموضوع خطة العودة التدريجية للنازحين السورين إلى بلادهم، يعود ميقاتي لينادي بتطبيق القانون المرعي الإجراء الذي إستندت وزارة المهجرين على أساسه للشروع بتطبيق خارطة طريق واضحة لعودة آمنة وكريمة".

ورأى أنه "حاول المساومة ماليا مع المفوضية وآخر همه عودة النازحين السوريين إلى بلادهم"