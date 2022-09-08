نقابة اصحاب المستشفيات دانت الاعتداء على احد الاطباء وطالبت الاجهزة الامنية والقضاء بالتحرك

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شجبت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، "حادثة الإعتداء التي تعرّض لها المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس اليوم، حيث اقدم احد افراد عائلة مريضة فيه بضرب الطبيب و.د".

وإذ جددت النقابة "الدعوة للقوى الأمنية بالتحرّك السريع تجاه المعتدين، وإجراء التحقيقات لتسلك الإجراءات القانونية اللازمة مجراها"، طالبت "القضاء المختص بإنزال العقوبات المناسبة، منعا لتكرار هذه الحوادث، المتنقلة بين المستشفيات وحماية للمرضى وللطواقم الطبية والتمريضية والادارية العاملة فيها باجتهاد، وتفان، رغم هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد".