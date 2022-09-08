عائلة مريضة تعتدي بالضرب على طبيب... ووزارة الصحة تتحرّك!

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة البيان الاتي:

"إن وزارة الصحة العامة تستنكر وبشدّة الاعتداءات المتكررة غير المبررة التي تتعرض لها الطواقم الطبية في لبنان وآخرها الاعتداء على الطبيب و.د بالضرب من قبل عائلة مريضة في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس.

وتهيب الوزارة بالقوى الأمنية التحرك سريعا واعتقال المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة في حقهم، كي لا تتكرر حوادث مماثلة. كما ستتخذ الوزارة صفة الادعاء الشخصي على الفاعلين.

وسيقوم غدا وفد من الوزارة بزيارة المستشفى للوقوف على تفاصيل الحادثة والاطمئنان على صحة الطبيب".