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اللجنة الدولية للصليب الاحمر باشرت بتوزيع فيزا كارد على المزارعين في مخيم الرشيدية

8
SEPTEMBER
2022
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باشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، بتوزيع "الفيزا كارد" على المزارعين في قاعة الشهيد فيصل الحسيني - مخيم الرشيدية، بإشراف المكتب الإداري لإتحاد نقابات عمال فلسطين منطقة صور وشؤون المرأة العاملة.

تأتي خطوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر شعورا منها بالمسؤولية الإنسانية اتجاه احتياجات المزارعين الفلسطينيين وفي ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التى يمر بها معظم المزارعين في لبنان، وبناء للمسح الميداني ودراسة الحالات الصعبة، والاطلاع على ظروف وأوضاع المزارعين، والذي اجراه الصليب الأحمر الدولي والمكتب الإداري لإتحاد نقابات عمال فلسطين في منطقة صور ممثلا بأمين سره حسين عزام، ومسؤول لجنة المزارعين ابو عبيدة، وأمين سر اللجنة الشعبية لمخيم الرشيدية ومسؤولة شؤون المراة في مخيم الرشيدية، فقد تم إقرار مبلغ مالي للمزارعين كي يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الزراعية كمساعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتأمين لقمة عيش عائلاتهم.

وقد اعتمد مبلغ مالي لكل مزارع حسب مساحة الأرض التي يستثمرها بالزراعة، بدءا من 400 دولار وحتى 800 دولار ، يتسلمها المزارع عبر "الفيزا كارد" الخاصة التي حصل عليها اليوم.

من جهة أخرى، شكر امين سر المكتب الاداري لنقابات عمال فلسطين في منطقة صور حسين عزام واللجنة الشعبية لمخيم الرشيدية بإسمهم واسم المزارعين الفلسطينيين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لما قدمته وتقدمه لأبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، من مساعدات مادية وعينية مما يخفف عنهم أعباء الحياة ويعينهم على العيش الكريم"، آملين "استمرار الصليب الأحمر الدولي في مساعدة العمال والمزارعين لإنجاز المشاريع الخاصة بهم".

وبتوزيع "الفيزا كارد" اليوم على المزارعين في مخيم الرشيدية، تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمكتب الإداري لعمال فلسطين في منطقة صور أنهوا المرحلة الثانية من التوزيع بعد أن تم توزيع مبالغ مالية للصيادين في ٣٠ آب الفائت، على المزارعين في مخيم الرشيدية.

 

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