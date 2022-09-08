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درغام: وصلنا لمرحلة خطيرة جداً وجبران باسيل مرشح طبيعي للرئاسة!

8
SEPTEMBER
2022
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قال عضو تكتل لبنان القويّ النائب أسعد درغام إنّ "تفسير الدستور حسب أهواء البعص وعدم القدرة لحل الخلافات وفق الآلية الدستورية هي المشكلة التي تواجهنا عند كل إستحقاق."
وأضاف درغام في حديث ل "هنا بيروت" أنّ "الرئيس ميقاتي وافق على طرح 6 وزراء سياسيين وفي اليوم التالي سحب الموافقة وعدنا لنقطة الصفر."
وأكمل: " تركيبة الحكومة هي نفسها وبالتالي أحد الخيارات التي من الممكن أن تشكل مخرجا هي بقاء الحكومة على ما هو عليه."

وقال: "وصلنا لمرحلة خطيرة جدا أمام الأزمات اليومية المستعصية والمطلوب من الرئيس ميقاتي بذل جهد لتشكيل حكومة، لا يزال هناك إمكانية حقيقية لذلك."
وأكمل درغام: " هناك خطة ممنهجة لانهيار المؤسسات بهدف إفشال العهد وهناك من قال لن ندع ميشال عون يحكم."

وعن التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت قال: "هل يجوز ترك الأبرياء ومنهم بدري ضاهر موقوف فقط لأن التحقيق موقف؟ نحن مع القانون ولا علاقة لنا بما يريده الحلفاء ولا يمكننا أن نكون مع أحد على حساب القانون ويجب فك أسر المخطوفين في السجون. هناك عدة خطوات يمكن أن يقوم بها مجلس القضاء الأعلى ولا يفعل ذلك ونحن سنكون الى جانب القضاء مهما كلف الأمر."

وشدّد درغام في حديثه أنّ "هناك تكتل واحد ورئيس واحد للتكتل هو النائب جبران باسيل، ولا وجود لمحاور داخل التكتل، نحن نعبر عن رأينا بصراحة في كل الملفات، هناك إختلافات بوجهات النظر ومساحة من الحرية والكل يلتزم بالقرار النهائي."

واكّد: "جبران باسيل مرشح طبيعي للرئاسة ولكن إذا أبدى عدم رغبته بالترشح وهو سبق أن صرح بإستعداده لطرح رئيس توافقي."

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