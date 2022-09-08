الحجار في لجنة الشؤون الخارجية: لضرورة توحيد الموقف االحكومي تجاه ملف النازحين السوريين

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي ،برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والاعضاء النواب .

واكد الوزير الحجار "ضرورة توحيد الموقف االحكومي تجاه ملف النازحين السوريين، وضرورة التعاطي مع المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين بلغة الارقام، وضرورة وضع ضوابط لعمل المنظمات الدولية".

واجمع الحاضرون على "ضرورة الاسراع في عودة النازحين الى بلدهم، لان لبنان لم يعد قادرا على التحمل ".

واكد علامة " استمرار عمل اللجنة للالمام بهذا الملف من جوانبه كافة، بالاضافة الى الحصول على المعلومات الصحية والارقام الدقيقة من الوزارات المعنية والاجهزة الامنية كافة".