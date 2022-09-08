ماذا نتج عن الاجتماع بين كريدية ونقابة موظفي أوجيرو في بئر حسن؟

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عقد وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعاً مع مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، وتوصّلا الى صيغة جديدة بما يخص مطالب موظفي أوجيرو وتطبيق المراسيم الأربعة المطلوبة من قبلهم للعودة عن اضرابهم.

وقد اكد القرم أن مسألة ايجاد حل لإضراب موظفي أوجيرو ستكون محور اجتماع اللجنة الوزارية بعد ظهر اليوم. وفي الاطار نفسه، اجتماع بين كريدية ونقابة موظفي أوجيرو في بئر حسن.

هذا وارسلت نقابة موظفي أوجيرو لوزير الإتصالات جوني القرم صيغة قانونية لعرضها على اللجنة الوزارية والنقابة بإنتظار الرد.

وسيكون لنقابة أوجيرو إجتماع بعد صدور قرارات اللجنة لتبني على الشيء مقتضاه.