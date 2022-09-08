"تطوير العلاقات مع الأحزاب الألمانية"... لقاءات لكتيلي في المانيا

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التقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر السيدة مارتين كتيلي بمنسق التيار الوطني الحر المانيا رفيق حجازي ووفد من التيار وحضور ممثل عن الحزب الديمقراطي المسيحي cdu, وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة التي يمر بها لبنان وكما ووضع التيار والجالية اللبنانية في المانيا

وعن امكانية مساعدة للبنان والوقوف إلى جانب اهلنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها,

كما تناول الحديث كيفية تمتين العلاقة مع الأحزاب الألمانية والتعاون فيما بيننا على كافة الاصعدة خاصة مع الحزب الديمقراطي المسيحي cdu

والدعوة لزيارات متبادلة بين التيار وحزب cdu وامكانية توحيد الجهود بين الطرفين والمشاركة في كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ووضع برنامج عمل مشترك ومتكامل للتعاون في كل المجالات بين الطرفين