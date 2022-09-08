اليورو حام فوق أدنى مستوى في عقدين قبيل قرار المركزي الأوروبي

حام اليورو اليوم فوق أدنى مستوى منذ 20 عاما الذي سجله قبل يومين إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012، ولكن لم يُستبعد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كريس تيرنر رئيس الأسواق في آي.إن.جي كريس تيرنر قوله:"نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي (الفائدة) 50 نقطة أساس فقط اليوم، بدلا من وجهة النظر التي تحظى بتوافق للآراء عند 75".

وأضاف :"إذا كان الأمر كذلك، فإننا نعتقد أن اليورو مقابل الدولار ربما يصحح تراجعه إلى حوالي 0.99 دولار".