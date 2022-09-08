"يديعوت أحرونوت": "اقتراح وساطة"!... هوكشتاين يصل إلى إسرائيل اليوم

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤولين كبار في إسرائيل، بأن "الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود مع لبنان آموس هوكشتاين يصل إلى إسرائيل اليوم (الخميس) في محاولة لدفع توقيع اتفاق في الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الصحيفة، أنه "من المفترض أن يقدم هوكشتاين خلال الزيارة "اقتراح وساطة" بين الجانبان. وبحسب التقديرات فإن هذا حل وسط بين العرض اللبناني والعرض الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن هذه زيارة مهمة، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيتم التوقيع على اتفاقية في الأيام المقبلة، ويمكن أن تستمر المفاوضات لبعض الوقت".

وذكرت الصحيفة، أن "هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل بعد زيارة لفرنسا، حيث التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون وشركة الطاقة الفرنسية "توتال" التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه، والتي سيتم تقاسم أرباحها بين الجانبين".