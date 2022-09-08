كتل حارّة مستمرّة حتّى هذا اليوم

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع إرتفاع في درجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة حيث تعود درجات الحرارة للإرتفاع، بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً ( فوق معدلاتها الموسمية) .

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.