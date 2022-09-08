"بواخر الكهرباء" الى المانيا...حيث لا اعلام مأجور و لا نكد سياسي!

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ذكرت تقارير صحافية أن ألمانيا ستستأجر بواخر نفط كالتي استأجرها لبنان سابقا وذلك بهدف زيادة انتاج الطاقة في مناطق الجنوب

بحيث من المتوق عأن تساعد محطات الطاقة العائمة التي تعمل بالنفط في تحقيق التوازن في شبكة الكهرباء في البلاد

وعلى الرغم من التحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات ، أكد وزير الاقتصاد والعمل المناخي روبرت هابيك الإلغاء التدريجي للطاقة النووية في البلاد بحلول نهاية عام 2022.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ يوم الثلاثاء (6 سبتمبر) "يمكن نشر محطات طاقة نفطية إضافية هنا في غضون مهلة قصيرة في شكل سفن كهربائية

بحيث يتطلب الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء إجراء موازنة مستمر للحفاظ على تزامن نظام الطاقة وتجنب انقطاع التيار الكهربائي.