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عناوين الصحف ليوم الخميس 8 أيلول 2022

8
SEPTEMBER
2022
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 الأخبار: الضفة: بداية انتفاضة

لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خلافاً للقواعد
تلميح إسرائيلي إلى تأجيل الاتفاق... والاستخراج
صفقة 200 مليون دولار برعاية سلامة: كتب آل خياط مقابل النفط العراقي

 

 



الديار: بري وميقاتي وباسيل وجعجع وجنبلاط وفرنجية ارتدوا «البزات العسكرية» والحريري «يتفرج»
هوكشتاين يراوغ ونصرالله يحدد البوصلة الاسبوع المقبل... المقايضات القضائية تسهل التأليف
المنظمات المانحة الدولية ستقلص اموالها للاونروا واليونيسف والحكومة والنازحين والجمعيات

 

 

 


البناء: خريطة طريق أميركيّة: ربط الترسيم بالاستحقاق الرئاسيّ يتيح التحكّم بكليهما معاً / غضب جعجع على وزير الخارجيّة رداً على مواقفه من ملف النازحين والتجديد لليونيفيل / وزير الطاقة: تلقيتُ توجيهاً من ميقاتي لزيارة طهران… و«القوميّ» يحذّر من تعثّر إنجاز الاستحقاقات

 

 

 

 

الجمهورية: التوترات المفتعلة... تتعمد الفراغ!

 

 

 

 


النهار: أول غيث "الفوضى" عاصفة القاضي "الرديف"؟

 

 

 

 

نداء الوطن: "الأطراف المتضررة" تدرس خطواتها: لا تحقيق للعدالة بلا تحقيق دولي
"رديف" عوني لمهمة "قبع البيطار": سيناريو مدبّر لإخلاء "جماعة التيار"!

 

 

 


اللواء: «الإعسار الحكومي» يُؤخر الترسيم.. وسيناريو عوني لما بعد بعبدا
دريان يأسف من «أصوات النشاز» ويحذّر من الفراغ الرئاسي.. وبكركي للمبادرة إلى انتخاب رئيس

 

 

 


l'orient le jour: Sleiman Frangié, au nom du grand-père

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