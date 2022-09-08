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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 أيلول 2022

8
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2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقعت مصادر حقوقيّة أن يؤدي مسار تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدليّ إلى تسريع الحلول في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، إما عبر قيام المحقّق الرديف بتعويض غياب المحقق أو بدفع مجلس القضاء الأعلى لتسريع إنجاز تشكيلة محكمة التمييز والبتّ بقضايا ردّ المحقق.

 

كواليس

أكدت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود طلب الوسيط الأميركيّ لتطمينات حول عدم ترجمة المقاومة تهديداتها في حال تمّ تأجيل الترسيم لشهرين وأبدت تخوّفها من أن يجرّ التأجيل بذريعة الفراغ الرئاسيّ الذي يصبح مطلباً أميركياً للمماطلة في إنجاز الترسيم.

 

 


اللواء: أسرار

همس
ألغى دبلوماسي روسي رفيع زيارة الى بيروت لأسباب لم تتوضح بعد..


غمز
تمر العلاقة بين تيارين من فريق واحد، بأزمة ثقة، بعد لقاء جمعهما، ولم يجرِ التطرق خلاله للرئاسة الأولى.


لغز
فوجئت جهات قانونية بإجماع قضائي على تعيين محقق رديف في انفجار المرفأ، بتفاهم بين «قوى سياسية متباعدة» صدم المعنيين!

 

 

نداء الوطن: خفايا

فوجئ المستأجرون في الأبنية التابعة للأوقاف الإسلامية بفرض غرامة مالية عن كل لوح طاقة شمسية يتم تركيبه على سطح المبنى ما تسبّب بحركة احتجاج دفعت المسؤولين إلى التراجع عن قرارهم.

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