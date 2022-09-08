نداء الوطن: القوى الفلسطينية تستكمل تشكيل اللجان الأمنية في المخيمات

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نداء الوطن: ذكرت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» ان القوى السياسية الفلسطينية رفعت وتيرة تنسيقها وتعاونها في المخيمات بهدف الحفاظ على أمنها وإستقرارها، على ضوء تطورات الاوضاع اللبنانية لجهة استفحال الخلافات السياسية وتفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية السلبية وتداعياتها بمزيد من البؤس والفقر المدقع من جهة، ووقوع مشاكل فردية وعائلية متنقلة في بعضها من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر ان القوى الوطنية والاسلامية بحثت بجدية استكمال تشكيل اللجان الامنية والقوة المشتركة في المخيمات حيث تقتضي الحاجة، بالتنسيق والتفاهم مع الجهات اللبنانية الامنية والعسكرية المختصة، وسط استياء وادانة استخدام السلاح في معالجة الخلافات العائلية والفردية، «التي وفي أكثر الاحيان يذهب ضحيتها الابرياء من ابناء شعبنا والقاطنين في المخيمات».