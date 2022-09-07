بيان "الطاقة": هذه حالة استثنائية.. ماذا عن الدخان الاسود؟

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تفيد وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ان استعمال مادة الفيول أويل Grade B في معملي الذوق والجية الحراريين هو حالة استثنائية جاءت منعاً للوقوع في المحظور خلال شهر ايلول اي العتمة الشاملة وقد اتخذ هذا القرار بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتوافق مع مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، والهدف منه امداد المرافق العامة الرئيسية كالمرفأ والمطار ومؤسسات المياه وغيرها بالكهرباء وذلك كقرار استثنائي الى حين وصول شحنة الغاز اويل من العراق بعد مبادلتها والذي تأخّر بفعل الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق .

وتأسف المؤسسة والوزارة عن اي ضرر بيئي قد سبّبه الدخان الاسود والاذى لأهلنا القاطنين في المناطق المجاورة للمعمل وهو ناتج عن اعادة تشغيل المعمل عندما يخضع للانقطاع الكلي نتيجة عدم ثبات الشبكة المرتبط بشح مادة الفيول بالنسبة لسعة الشبكة .وهذا الانبعاث للدخان، يدوم لفترات وجيزة وذلك بانتظار أن يتم إجراء ما يلزم على نظام التحكم والمراقبة من قبل المناوبين.

وقد أفادت مؤسسة كهرباء لبنان انها ستتريث في معاودة وضع المجموعة الانتاجية في الخدمة مجددا وذلك لحين ان يتم إيداعها الموافقة الخطية من قبل مقام رئاسة مجلس الوزراء ، بناء لطلب المدعي العام البيئي في جبل لبنان ، وذلك ليصار الى اعادة تشغيلها ، مع الاشارة الى ان إدارة معمل الذوق غير قادرة على الاطلاق الإلتزام بعدم صدور انبعاثات الدخان الاسود ، بل ستعمد الى توقيف المجموعة عند حصول هذا الامر.