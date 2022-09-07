تحذير بالغ الأهمية!

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أعرب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي"وممثل "الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية" في لبنان البروفسور رائف رضا، في تصريح، عن خشيته" من تفشي مرض جدري القرود في لبنان،نتيجه عدم المراقبة الصحية في المطار للقادمين الأجانب من أوروبا واميركا وبعض الدول العربية حيث تنشط حالات المثلية الجنسيه للرجال، وهم يستفيدون من سهولة الدخول ما يشجع على زياده حالات مرض جدري القرود".



وقال: "لم نسمع من وزارة الصحة عن عدد حالات جدري القرود الا بوجود اربع، واحدة في بيروت و4 في جبل لبنان وحالة مشتبه فيها، وذلك منذ ثلاثه اشهر ولا ندري كم أصبح عدد الحالات لتاريخه.



وناشد من هم في المسؤولية "عدم التساهل لان هذا المرض في ازدياد وغير ملحوظ صحيا في لبنان".