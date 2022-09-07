استئناف قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول في كلية الاعلام

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أعلنت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ببيان، "استئناف قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ يومي الاثنين والاربعاء ضمن الدوام الرسمي، على ان تحدد المباراة في وقت لاحق خلال شهر ايلول".

ولفت البيان الى أن "الطلبات تقدم في مبنى الفرع الأول: الأونيسكو، قرب وزارة التربية، هاتف: (961) 1 792 471

الفرع الثاني: سد البوشرية، هاتف: (961) 1 870 627".

وحدد الاختصاصات كالاتي:

"1. إجازة في الصحافة

2. إجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات

3. إجازة في الاعلان والاتصال التسويقي

4. إجازة في إدارة المعلومات

5. إجازة في علم البيانات (Data Science) (ينصح به لحملة البكالوريا

المستندات المطلوبة:

- البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها.

- إخراج قيد فردي مصدق أو صورة عن الهوية (شرط إبراز الأصلية عند التسجيل).

- 3 صور شمسية مصدقة".