آلان عون: أستغرب ان يسرّب خبر فصل احد أركان التيار الوطني الحر الى الاعلام قبل أن يعرف أحد من التيار به

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رد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون على ما تم تداوله حول المجلس التأديبي في التيار الوطني الحر، عبر تغريدة على تويتر بالقول: أستغرب ان يسرّب خبر فصل احد أركان التيار الوطني الحر الى الاعلام قبل أن يعرف أحد من التيار به.

وكأنها حملة مستمرة على التيار تريد زرع الشقاق بين أبنائه وزعزعة استقراره عبر التعرض لأحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه.

عسى أن يصحّح الخبر سريعاً وتبعد عن التيار هذه الشائعات البغيضة!.

وكان موقع ال LBCI أشار الى ان المجلس التأديبي في التيار الوطني الحر اتخذ قراراً بفصل زياد اسود والقرار ينتظر موافقة رئيس التيار النائب جبران باسيل عليه.