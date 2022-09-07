ما بين النمسا وبيروت ...اعجوبة جديدة لطبيب السماء مار شربل: "هكذا شفيت من السرطان"!

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السيدة دانيالا م. كالوشيرو من مواليد رومانيا 1975 متأهلة من انطوان منصور ش. من المصيطبة بيروت ومقيمين في النمسا وأمّ لثلاثة اولاد وهي من الطائفة الانجيلية وموظفة في النمسا وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية :

"انه في سنة 2017 وبسبب اوجاع في المعدة وحصر في التبول دخلت مستشفى غراس في النمسا فتبين بعد الفحوصات والصور الشعاعية والناضور انني مصابة بمرض السرطان في المبولة فعولجت لمدة سنتين بالعلاج الكيميائي ولم أستفد على العلاج فطلب لها ان تخضع لعدة جلسات اضافية عندها جلب لها زوجها زيت مار شربل وطلب منها ان تشربه فلما شربت زيت مار شربل دخلت الى المستشفى لتلقِّي جلسة العلاج فلما فحصها الطبيب قبل الجلسة اجّل لها الجلسة لمدة اسبوع ولما جاءت لاجرائها بعد اسبوع تبين لطبيبها انها شفيت من مرضها فألغى الجلسات المتبقية بكاملها وهنّأها بسلامتها .