living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يروج المخدرات "بين بيروت وجبل لبنان"... هكذا وقع "بالجرم المشهود" في قبضة شعبة المعلومات!

7
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، في شعبة العـلاقـات العـامة، أنّ "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات التي تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية،توصّلت الشعبة الى تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في عدة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون احمر، ويدعى: م. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)".

 ولفتت إلى أنه "بتاریخ 2-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة البسطة أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن دراجة آلية اثناء قيامه بترويج المخدرات، كما القت القبض على احد زبائنه، ويدعى: - ن. ل. (مواليد عام 1975، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنّ "بتفتيشهما عثر بحوزة الاول على/3/ مظاريف تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى /9,8/ غ، وهاتف خليوي، كما ضبط بحوزة الثاني مظروف من مادة الكوكايين زنته حوالى /2,1/غ وكمية من حبوب "Bipromorphine"، أداة تستخدم في تعاطي المخدرات، مبلغ مالي وهاتف خليوي".

وأعلنت أنّ "بتفتيش مكان اقامتهما ضبط في منزل الأول ما يلي: علب بلاستيكية واكياس نايلون شفافة تحتوي على آثار مادتي الهيرويين والكوكايين، /3/ علب يرجح انها أدوية مخدّرة، حقن وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.فضلاَ عن أسلحة وأعتدة حربية عبارة عن بندقية (M16)، مسدسين حربيين ورمانتين يدويتين".

وأوضحت المديرية، أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الاول بترويج المخدرات على متن دراجته الآلية لعدد كبير من الزبائن في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات وشرائها من الاول"، مؤكدة أنه "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout