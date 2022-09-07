يروج المخدرات "بين بيروت وجبل لبنان"... هكذا وقع "بالجرم المشهود" في قبضة شعبة المعلومات!

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ذكرت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، في شعبة العـلاقـات العـامة، أنّ "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات التي تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية،توصّلت الشعبة الى تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في عدة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون احمر، ويدعى: م. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)".

ولفتت إلى أنه "بتاریخ 2-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة البسطة أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن دراجة آلية اثناء قيامه بترويج المخدرات، كما القت القبض على احد زبائنه، ويدعى: - ن. ل. (مواليد عام 1975، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنّ "بتفتيشهما عثر بحوزة الاول على/3/ مظاريف تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى /9,8/ غ، وهاتف خليوي، كما ضبط بحوزة الثاني مظروف من مادة الكوكايين زنته حوالى /2,1/غ وكمية من حبوب "Bipromorphine"، أداة تستخدم في تعاطي المخدرات، مبلغ مالي وهاتف خليوي".

وأعلنت أنّ "بتفتيش مكان اقامتهما ضبط في منزل الأول ما يلي: علب بلاستيكية واكياس نايلون شفافة تحتوي على آثار مادتي الهيرويين والكوكايين، /3/ علب يرجح انها أدوية مخدّرة، حقن وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.فضلاَ عن أسلحة وأعتدة حربية عبارة عن بندقية (M16)، مسدسين حربيين ورمانتين يدويتين".

وأوضحت المديرية، أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الاول بترويج المخدرات على متن دراجته الآلية لعدد كبير من الزبائن في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات وشرائها من الاول"، مؤكدة أنه "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".