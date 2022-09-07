الرئيس عون سيشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم في 20 أيلول

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أعلن مصدر رسمي في لبنان لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول الحالي".



وأوضح المصدر، أن "عون إتخذ هذا القرار بعدما أبلغ حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه لن يشارك في الجمعية العامة"، مشيرًا إلى أن "وفدًا رسميًا لبنانية غادر بيروت متوجها إلى نيويورك للتحضير لزيارة ميشال عون".



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ13 من أيلول الحالي، في اليوم التالي لتسلم الهنغاري كسابا كوروشي، منصب الرئيس الجديدة للجمعية العامة خلال 12 شهرًا مقبلة، خلفا للرئيس الحالي المالديفي عبد الله شاهد، رئيس الدورة الحالية رقم 76