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كتل هوائيّة "خليجية" في اتجاهها الينا!.. اليكم طقس الأيام القادمة

7
SEPTEMBER
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للإرتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي و يستمر حتى نهاية الاسبوع. (معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و 32 درجة.)

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية و في الفترة المسائية .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل، بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال في الداخل.

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