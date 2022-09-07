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اخر مستجدات ملف أوجيرو... هذا ما كشفه القرم!

7
SEPTEMBER
2022
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كشف وزير الاتصالات جوني القرم أن المراسيم لم تصل بعد الى رئيس الجمهورية واجتماع الامس لم يكن سلبياً وكل السنترالات تم تزويدها بمادة المازوت

وأضاف: الوضع هذا الاسبوع كان صعب كان بحاجة الى متابعة ، ومطالب الموظفين في ما كان محقة ، لا قطبة مخفية الدولة ليس لديها اموال للقطاع العام ،ايرادات والنفقات في اوجيرو غير مرتبطة مع بعضها موازنة 202 لم تقر لغاية الان

وتابع: :النفقات تحددها وزارة المال بموجب الموازنة ، في حال حصل عطل يكون له علاقة بالاعطال ، امل ان يأتي الي اليوم جواب من هيئة الاستشارات لموضوع موظفي اوجيرو ، لنا حق بتعديل الراتب بموجب قرار استثنائي ، موازنة الوزارة 48 مليار ليرة فقط

كما كشف القرم أنه بين اليوم والخميس ستحصل الكثير من التغييرات من خلال رأي هيئة الاستشارات ،اخر قطاع اضرب هو قطاع الاتصالات ، قطاع العام مظلوم بالنسبة الى القطاع الخاص بسبب عدم توفر مقومات العيش ، يهمنا تأمين التمويل

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